Украину накроют грозовые дожди: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Погода в Украине в субботу, 13 июня, испортится – во всех регионах, кроме Луганской области, ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на официальном сайте. Согласно прогнозу синоптиков, жара несмотря на осадки сохранится на востоке и в центральной части страны, в остальных регионах температура будет более низкой.

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На западе прогнозируют в среднем от +26 до +29 днем. На юге будет от +27 до +30 (в Одесской области прохладнее – от +25 до +27 градусов).

Самым жарким день ожидается на востоке – от +29 до +35 (в Запорожской области от +27 до +29 градусов).

В остальных регионах синоптики прогнозируют от +30 до +33 тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве ожидается грозовой дождь, температура днем от +30 до +33 градусов.

Киевская область Укргидрометцентр

Прогноз средних температур и возможности осадков в Украине Укргидрометцентр

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