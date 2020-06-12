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13 июня • обновлено в 01:22
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Украину накроют грозовые дожди: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

1.8т
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Погода в Украине в субботу, 13 июня, испортится – во всех регионах, кроме Луганской области, ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на официальном сайте. Согласно прогнозу синоптиков, жара несмотря на осадки сохранится на востоке и в центральной части страны, в остальных регионах температура будет более низкой.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

На западе прогнозируют в среднем от +26 до +29 днем. На юге будет от +27 до +30 (в Одесской области прохладнее – от +25 до +27 градусов).

Самым жарким день ожидается на востоке – от +29 до +35 (в Запорожской области от +27 до +29 градусов).

В остальных регионах синоптики прогнозируют от +30 до +33 тепла.

Украину накроют грозовые дожди: синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Укргидрометцентр

В Киеве ожидается грозовой дождь, температура днем от +30 до +33 градусов.

Киевская область

Киевская область

Укргидрометцентр

Прогноз средних температур и возможности осадков в Украине

Прогноз средних температур и возможности осадков в Украине

Укргидрометцентр

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
жара Укргидрометцентр погода
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