Погода в Украине в пятницу, 27 марта,будет умеренно теплой и сухой. Воздух прогреется до +18.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Холоднее всего будет на западе страны. Минимальные -5 ждут жителей Буковины. Теплее всего будет на Закарпатье. В Ужгороде температура прогреется до +18 днем, ночью ожидается до +1 тепла. В целом в западных областях столбики термометра поднимутся до +13...+14 тепла. Ночью ожидается до -3.

Прогноз погоды 27 марта: синоптики пообещали потепление в Украине gismeteo.ua

В центре Украины немного теплее. Ожидается до +14 тепла днем и -2 мороза ночью. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

На севере страны днем до +15 и -3 ночью. Осадков не прогнозируют.

Погода в Украине 27 марта Скриншот

В южных регионах и на востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях – местами возможны порывы ветра 15-18 м/сек. Температура ночью от -3 до +2, на крайнем юге страны до +5 тепла. Днем столбики термометра поднимутся до +16 градусов тепла.

В Киеве 27 марта днем от +13 до +15, ночью 0... -2, дожди не предвидятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Владимир Деркач рассказал, что апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым, а теплой погоды придется подождать.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал