Погода в Украине в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков

В ночь на Новый год почти на всей территории Украины будут небольшие морозы, без осадков, в северо-западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ночь на 1 января температура составит ночью -4...-2, днем -1...+1.

Во Львове ночью -3...-1, днем 0...+2, без осадков.

В Одессе ночью -5...-3, днем +1...+3, переменная облачность.

В Днепре в понедельник ночью -8...-6, днем -3...-1, без осадков.

В Харькове осадков не ожидается. Ночью -12...-10, днем -6...-4.

В Карпатах в понедельник ночью -4...-2, днем -1...+1, без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали аномально теплый январь в Украине.