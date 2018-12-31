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Погода в Украине в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков

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В ночь на Новый год почти на всей территории Украины будут небольшие морозы, без осадков, в северо-западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ночь на 1 января температура составит ночью -4...-2, днем -1...+1.

Во Львове ночью -3...-1, днем 0...+2, без осадков.

В Одессе ночью -5...-3, днем +1...+3, переменная облачность.

В Днепре в понедельник ночью -8...-6, днем -3...-1, без осадков.

В Харькове осадков не ожидается. Ночью -12...-10, днем -6...-4.

В Карпатах в понедельник ночью -4...-2, днем -1...+1, без осадков.

Погода в Украине в новогоднюю ночь: прогноз синоптиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали аномально теплый январь в Украине.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погодыНовый год
Место
Украина
Теги
погодаУкргидрометцентрНовый год
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