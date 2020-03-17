В Украине похолодает до -8: где заморозит сильнее всего

Во вторник, 17 марта, в Украине ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом и прохладная погода местами с заморозками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Температурный минимум составит -8.

Ночью в Волынской и Ривненской областях, днем в Винницкой и большинстве северных областей местами небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/сек.

В Украине похолодает до -8

Температура воздуха ночью опустится до -3, в восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях 3-8 градусов мороза; днем +4...+9, в западных и юго-западных областях +10...+13 тепла; в Карпатах ночью -3...-8 мороза, днем около 0.

В Киеве 17 марта ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью около 0, днем +6...+8.

Погода в Украине 17 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

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