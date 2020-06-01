Погода в Украине в июне: синоптики рассказали, когда станет тепло

Ощутимое потепление начнется в Украине только с 5 июня. Именно начиная с пятницы, летняя погода вернется почти во все регионы Украины.
Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, воздух даже на севере прогреется до + 20...+22 градусов. Впрочем, всю территории страны, несмотря на тепло, будут ожидать обильные дожди и грозы.
Погода в Украине в начале июня
Сайт Укргидрометцентра
Погода в Украине в начале июня
Сайт Укргидрометцентра
В то же время синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook прогнозировала, что возвращение тепла в Украине начнется уже с 3 июня.
"Потепление постепенное начнется со среды. А психологическую отметку +20 градусов и выше будем ловить на оконных и автомобильных термометрах и сбрасывать с плеч лишний опостылевший гардеробный груз 6, 7, 8, 9 июня", – отметила она.
В целом средняя температура в июне ожидается на уровне +18...+22 градусов, пишет ВВС. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы. Следовательно, первый месяц лета в Украине обещает быть теплым.
Погода в июне
"Высокий Замок"
Как сообщал OBOZREVATEL, Диденко предупредила, что погода в Украине 2 июня будет пасмурной и прохладной, больше всего задождит на западе страны. А на высокогорьях Карпат вообще ожидается снег. Ухудшение условий повлечет циклон Izolde, который все еще будет находиться на территории страны.
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