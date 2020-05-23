Погода в Украине в июне будет неустойчивой, без жары: появился точный прогноз
Погода в Украине летом 2020 года будет неустойчивой. В первой половине июня температура воздуха ожидается выше нормы, затем придет похолодание и дожди.
Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что летом будут происходить резкие смены погоды, грозы, штормовые ветра, шквалы.
По ее прогнозам, нынешнее лето будет очень похоже на сезон 2001 года.
"В июне мы ждем переменчивую погоду, 2-3 дня будет тепло, +25 и выше, потом температура чуть ниже. По нашим прогнозам, первая половина июня будет очень неустойчивой в плане погоды. Но температура воздуха будет все равно выше нормы. Хотя такой утомительной жары +30 не будет. Вторая половина июня пройдет в пределах нормы и даже несколько дней будет похолодание. Дожди в июне также пройдут", – прогнозирует климатолог.
Как писал OBOZREVATEL ранее, по прогнозам синоптиков, летом в Украине ожидается еще большая засуха, а во многих частях Европы может начаться сезон гроз, который повышает риски наводнений.