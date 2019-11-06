Погода в Украине: в Гидрометцентре уточнили дату похолодания

Небывало теплая погода сохранится в Украине до 15 ноября.

"Каждый день дневная температура будет понижаться на 1-1,5 градуса, но вплоть до 15 ноября она будет все еще выше привычных для этого периода температур. Будет теплее, чем обычно", – рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, ночная температура воздуха будет понижаться медленнее, чем дневная. Согласно предварительному прогнозу, 15 ноября днем воздух может прогреваться до температуры порядка 15 градусов выше нуля.

Небывало теплая погода сохранится в Украине до 15 ноября

Как пояснил синоптик, существенных осадков в этот период не ожидается. "На западной Украине вероятность осадков больше, поскольку там достаточно активный фронтальный раздел, а остальная территория Украины будет находиться в теплой воздушной массе. Но будут туманы и морось", – рассказал он.

По его словам, очередное "бабье лето", которое началось в Украине, связано с волной теплого воздуха, пришедшей со Средиземноморья. "Как вы помните, в конце октября – начале ноября была довольно холодная погода, даже с отрицательной температурой, выпадал снег. Это нормально и естественно для начала ноября. А сейчас неестественно", – заметил синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Гидрометцентре назвали период нового "бабьего лета", которое началось в ноябре.

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