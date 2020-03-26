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26 марта • обновлено в 16:27
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Апрель в Украине будет холодным и дождливым: прогноз синоптика

1.7т
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Апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым, теплой погоды придется подождать.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Фактам".

"В начале апреля будет прохладная погода, пройдут небольшие дожди. В середине первой декады показатели температуры начнут расти. После 10 апреля потепление продолжится с небольшими перерывами на несколько дней, по ночам возможны заморозки. Небольшое потепление придет перед Пасхой (19 апреля. Ред.), но будет ветрено", – рассказал он.

Апрель в Украине будет холодным и дождливым

Апрель в Украине будет холодным и дождливым

По расчетам синоптика, осадки на протяжении этого периода будут незначительными. А вот третья декада апреля принесет больше дождей. Значительного повышения температуры не ожидается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта 2020 года украинцам стоит ожидать изменения погоды – по всей стране резко похолодает. Температурный минимум составит -6°С ночью.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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