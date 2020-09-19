Погода в Украине снова изменится: синоптики рассказали, когда потеплеет
Погода в Украине в ближайшие дни ожидается прохладной, но уже 24-25 сентября температура воздуха днем поднимется до +23+29.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, 20-21 сентября будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью ожидается +3+8 градусов, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов, днем +17+22, 21 сентября на Прикарпатье до +25; на Закарпатье и юге страны ночью +6+11, днем +20+25.
Осадки не предвидятся также и 22-23 сентября. Температура ночью +6+12 (22 сентября в восточных областях +3+9), на побережье морей +10+15; днем +21+27.
Синоптики отметили, что ориентировочно 24-25 сентября в Украине ожидается теплая погода без осадков, лишь днем 25 сентября в западных областях небольшие дожди; температура ночью +9+15, днем +23+29.
Также в комментарии "Укринформу" синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали кратковременные дожди и снижение температуры 26-27 сентября на большей части территории Украины, а 28 сентября в западных и восточных областях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
осенью 2020 года в Украине ожидаются заморозки и три бабьиных лета. По словам синоптиков, несмотря на похолодание, в стране продолжается "метеорологическое лето";
по словам синоптика Леонида Горбаня, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.