Погода в Украине снова изменится: синоптики рассказали, когда потеплеет

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается прохладной, но уже 24-25 сентября температура воздуха днем поднимется до +23+29.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра. В частности, 20-21 сентября будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью ожидается +3+8 градусов, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов, днем +​17+22, 21 сентября на Прикарпатье до +25; на Закарпатье и юге страны ночью +6+11, днем +​​20+25.

Погода в Украине на 20 сентября. Укргидрометцентр

Погода в Украине на 21 сентября. Укргидрометцентр

Осадки не предвидятся также и 22-23 сентября. Температура ночью +6+12 (22 сентября в восточных областях +3+9), на побережье морей +10+15; днем +21+27.

Погода в Украине на 22 сентября. Укргидрометцентр

Погода в Украине на 23 сентября. Укргидрометцентр

Синоптики отметили, что ориентировочно 24-25 сентября в Украине ожидается теплая погода без осадков, лишь днем ​​25 сентября в западных областях небольшие дожди; температура ночью +9+15, днем +​​23+29.

Погода в Украине на 24 сентября. Укргидрометцентр

Также в комментарии "Укринформу" синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали кратковременные дожди и снижение температуры 26-27 сентября на большей части территории Украины, а 28 сентября в западных и восточных областях.

Как сообщал OBOZREVATEL: