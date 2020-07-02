Синоптики прогнозируют жару до +36°: пол-Украины накроют ливни и грозы

Дарья Дурова Общество 23:21, 2.07.2020 Обновлено: 23:40, 2.07.2020

В Украине в пятницу, 3 июля, ожидается ясная и жаркая погода, однако на западе пройдут грозы.

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, дождь также вероятен в Житомирской, Винницкой и Черниговской областях. На Закарпатье прогнозируют сильный дождь, без грозы.

В западных регионах будет от +24 до +27 днем, в центре и на севере страны – от +30 до +32 (в Киевской области до +34 градусов).

На востоке и юге, кроме Одесской области, температура будет выше. Ожидается от +31 до +36 градусов. В Одессе прогнозируют от +29 до +31.

Погода в Украине в пятницу.
meteo.gov.ua

В Киевской области местами может пройти дождь. В столице переменная облачность, от +23 до +34 градусов днем.

Погода в Киевской области.
meteo.gov.ua
Прогноз погоды.
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Погода на выходных, 4 и 5 июля, будет местами отмечаться жарой, порою дождями с грозами.

  • 5-7 июля в Херсоне и области ожидают чрезвычайную жару, воздух прогреется до 40-42 градусов выше нуля. Объявлен красный уровень опасности.

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