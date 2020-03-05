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5 марта • обновлено в 10:28
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В Украине похолодает: синоптики уточнили прогноз

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В пятницу, 6 марта, в Украине ожидается незначительное похолодание: температурный максимум упадет до +15, а на запад страны и вовсе вернутся заморозки.

О этом сообщает Укргидрометцентр. Дожди прогнозируют только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Погода по регионам Украины

  • В западных областях 6 марта прекратятся осадки и будет облачно с прояснениями. Температура ночью упадет до -1.

  • Северные области и Киев накроют дожди. Максимальная температура достигнет 13 градусов тепла.

  • В центральных регионах также будет холоднее, однако без дождей.

  • Теплее всего будет на востоке страны: максимальная температура - в Харьковской и Донецкой областях (до +15).

  • На юге Украины ожидается переменная облачность и до +13.

Погода в Украине: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Украине: синоптики предупредили о похолодании

uazmi.net

Во Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Ривненской и Черновицкой областях столбики термометров покажут до +9. Осадков не прогнозируют. На Хмельниччине немного теплее – до +11.

Житомирщину, Киевщину и Черниговщину ожидают дожди и температура +9...+13. В Сумской области температура остановится на том же уровне.

Погода в Украине 6 марта

Погода в Украине 6 марта

Скриншот

В центральных регионах преимущественно солнечно, однако воздух прогреется лишь до +13.

Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области порадует теплая погода. Там +15 и сухо.

В южных регионах – на Николаевщине, Херсонщине, Одесщине – до +13 и также без осадков.

В Киеве 6 марта +13, облачно и дождливо.

Погода в Киеве 6 марта

Погода в Киеве 6 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

  • С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

  • Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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