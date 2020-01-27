Идут дожди и мокрый снег: синоптики рассказали о смене погоды в Украине

В понедельник, 27 января, в Украину придут осадки в виде дождя и мокрого снега, однако на части территорий все же сохранится сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Мокро будет в основном в западных регионах.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ривненской областях Украины днем ожидается мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -1... +1 градуса, а днем покажет 2-7 градусов тепла. Ветер южно-западный со скоростью 5-10 м/с.

Идут дожди: синоптики рассказали о смене погоды polemika.com.ua

В центральной части Украины в течение суток ясно, без осадков. Столбик термометра ночью покажет -1... +1, днем температура повысится до +2... +5. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 27 января без осадков и солнечно. Температура воздуха -2... 0 градусов ночью и +5... +7 днем. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с.

На юге Украины солнечно и без осадков в течение суток. Только в Одесской области днем дождь. Ртутный столбик покажет -1... +3 градуса ночью и +3... +6 градусов днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

На севере в течение ночи ожидают ожидают -1... +1 градус. Днем столбик термометра покажет +2... +5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В столице 27 января ожидается -1... +1 ночью и 3-5 градусов тепла днем. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Без осадков.

Погода в Украине 27 января Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов.

Прогноз по Украине резко изменили. Синоптики сообщили, что весна придет уже в феврале.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в Украине только во второй половине февраля ожидается существенное похолодание и долгожданное появление снега.

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