Погода в Украине: синоптики пообещали адскую жару на выходные в Украине

На территории Украины в выходные дни, 15-16 июня, сохранится сухая и жаркая погода.

Как сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра, только днем в Карпатском регионе, северных областях и в Винницкой области местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 15 июня составит +16... +21 градусов, на побережье морей до +24, днем +29... +35.

В течение 16 июня также будет преимущественно без осадков, только в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью +16... +22, днем +29... +35.

В Киеве и Киевской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Только днем 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +29... +31, ночью +16... +21 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, воздух будет прогреваться выше 30 градусов.

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