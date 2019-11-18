Идет похолодание: в Украине объявили желтый уровень опасности

В Украине в понедельник, 18 ноября, ожидается похолодание. Температура воздуха ночью снизится до -3 градусов.

Холоднее всего будет в центре страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Здесь днем температура воздуха составит +5…+7 градусов.

На западе Украины все еще будет тепло. Температура воздуха достигнет +13 градусов, а в Ужгороде будет до +17. На востоке Украины днем до +9. На юге страны ожидается до +11. Осадков в понедельник не предвидится по всей территории страны.

В Киеве будет +5…+7 градусов днем, ночью температура снизится до +1…+3.

"18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, грядущая зима в Украине не будет бить морозных рекордов, как спрогнозировали британские метеорологи, а станет вполне обычной.

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