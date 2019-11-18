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18 ноября • обновлено в 06:35
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Идет похолодание: в Украине объявили желтый уровень опасности

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В Украине в понедельник, 18 ноября, ожидается похолодание. Температура воздуха ночью снизится до -3 градусов.

Холоднее всего будет в центре страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Здесь днем температура воздуха составит +5…+7 градусов.

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На западе Украины все еще будет тепло. Температура воздуха достигнет +13 градусов, а в Ужгороде будет до +17. На востоке Украины днем до +9. На юге страны ожидается до +11. Осадков в понедельник не предвидится по всей территории страны.

В Киеве будет +5…+7 градусов днем, ночью температура снизится до +1…+3.

"18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – добавили в Укргидрометцентре.

Идет похолодание: в Украине объявили желтый уровень опасности

Идет похолодание: в Украине объявили желтый уровень опасности

Как сообщал OBOZREVATEL, грядущая зима в Украине не будет бить морозных рекордов, как спрогнозировали британские метеорологи, а станет вполне обычной.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Запрошуємо працівників Новороздільської ТЕЦ, а також працівників, які звільнились через невиплату заробітної плати попереднім управителем з травня цього року, на зустріч завтра, 18 листопада, о 9:00, в приміщенні ТЕЦ....." = = = = По русски говоря - все кто уволился с ТЭЦ, из-за невыплаты зарплаты - вернитесь, иначе кабздец!.
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