До +9 и дожди: синоптики дали прогноз на выходные в Украине

В Украине 29 и 30 июня установится нежаркая погода, ожидается переменная облачность, возможны дожди.

Какой будет погода в Украине на выходных, рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, "температурный режим будет неоднородным".

"В субботу в Украине в течение дня ожидается +18...+23, в воскресенье потеплеет до +22...+26, на Западе до +29, а на востоке и юго-востоке, в Запорожье, например, предполагается +21...+24 градуса. В ночные часы температура воздуха снизится до +9...+14", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, периодические небольшие дожди возможны, однако осадки буду чередоваться с солнцем, которого также достаточно. Сильных ливней на выходных не ожидается.

"В Киеве уик-энд ожидается комфортным. Завтра + 20...+22 градуса, в воскресенье +23...+25. В ночные часы - свежо, +11...+14. Есть вероятность локальных небольших дождей", - пишет она.

"1 июля жара вновь придет в Украину, однако уже 2 июля она удержится только на юге, а в большинстве областей ослабнет", - добавила Диденко.

Также Гидрометцентр опубликовал подробный прогноз по регионам Украины на 29 и 30 июня:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весь июль в Украине.

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