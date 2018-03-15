Погода в Украине: синоптик предупредила об экстремальных условиях

В пятницу, 16 марта, в Украине ожидается резкое усложнение погодных условий в связи с вторжением сразу двух циклонов, один из которых принесет морозы, а другой – обильные осадки, преимущественно в виде снега.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что сначала снизится температура воздуха в северных областях.

"Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская области. Там завтра днем ​​не выше 0-4 градусов мороза! Всего в Украине ожидается 0-4 тепла, на Западе и Юге еще до +5 + 10 градусов", - подчеркнула она.

При этом, по ее данным, осадки предполагаются в большинстве областей.

"Дождь, на севере - снег и мокрый снег. В восточных областях и в южной части (кроме Одесской области, там вероятный дождь) - без существенных осадков", - уточнила синоптик.

В Киеве 16 марта ожидается снег и мокрый снег, ночью и днем ​​будет около -1… -3 градусов.

"Поскольку после оттепели, после доминирующих "плюсов", в столицу начнет заходить мороз усилится гололедица. Станет очень скользко. Очень, очень осторожно завтра. Ну, и еще раз о 17-18 марта. Внимание! Серьезное осложнение погоды: снегопады, морозы, штормовой ветер, на юге и в центре - мокрый снег с дождем, гололед, налипание мокрого снега. Грейтесь сегодня, будьте готовы к другой погоды", - резюмировала Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", до конца недели в Украине ожидаютсяморозы и снег.