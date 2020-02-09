Зима придет в марте! Синоптик не исключила снегопады весной-2020

Из-за синоптических изменений в Украине весной 2020 года могут прийти новые снегопады.

Такой прогноз дала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в интервью Agravery.com.

Она допустила вероятность того, что зима вернется в Украину в марте. "Такое развитие событий не исключено. Каждый третий март в Украине характеризуется большим количеством осадков, поэтому возвращение зимы еще может произойти. Но, если даже пойдет не снег, а дождь – это все равно хорошо, нам нужны любые осадки", – поделилась синоптик.

Синоптик не исключила снегопады весной-2020 goodfon.ru

Озимым снег в марте, по словам Адаменко, не повредит.

"Конечно, нет. Куда хуже, если в декабре выпадет 50 см снега и он пролежит до марта, тогда озимые будут выпревать. Но у нас это явление не наблюдалось примерно 25 лет. А если он выпадет в марте, то долго не пролежит и даже если выпадет метр, то озимым за короткий период под таким слоем снега вреда не будет", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что метеорологической зимы в Украине, согласно текущим тенденциям, в ближайшее время не предвидится. Уже с 10 февраля температура в большинстве регионов снова пойдет вверх.

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