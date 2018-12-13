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Погода в Украине: синоптик дала снежный прогноз

1.8тЧитать материал на украинском

В Украине в пятницу, 14 декабря, продолжатся снегопады. Больше всего осадков ожидается на севере страны.

Также снег будет идти на Западе и в центре страны, а также в Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"14 декабря циклон уже будет старше, но упорно держаться за столицу. В пятницу снег и мокрый снег ожидаются в северных областях, на Западе, в Винницкой, Черкасской и районах Кропивницкого. В южной части - лишь местами небольшие осадки. На востоке Украины снега или дождя завтра не будет", — добавила Диденко.

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При этом температура воздуха пока остается без изменений — около нуля, с небольшими колебаниями.

"Над Киевом 14 декабря еще циклон, хотя уже и старенький. Температура воздуха ближайшей ночью 0…-2 градуса мороза, завтра днем ​​в столице около нуля", — заявила Диденко.

Тем временем на курортах Египта все еще тепло. Так, в Шарм-эль-Шейхе 13 декабря будет до +22 градусов, температура воды — до +20. В Хургаде — до +22, а температура воды составит +19.

Погода в Украине: синоптик дала снежный прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается небольшой снег, немного потеплеет.

В западных, а ночью и в большинстве северных и центральных областей прогнозируют умеренный снег, лишь в Приазовье и на крайнем востоке страны днем будет без существенных осадков.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталка Диденко
Место
Украина
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