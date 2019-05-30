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Погода в Украине: синоптик дала прогноз на начало лета

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На территории Украины в первые дни лета, 1-2 июня, ожидается жаркая и дождливая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Opinionua, дожди с грозами пройдут на западе и севере.

"Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, вероятны шквалы и град", - подчеркнула она.

На юге и востоке Украины удержится жара до +27 +32 градусов, на остальной территории +19 +26 градусов.

Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

Диденко отметила, что с начала следующей недели снова прогнозируются дожди в западных областях, осадки будут периодически доходить до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей.

Восточная часть, большинство центральных областей и юг Украины будут под сухой воздушной массой - солнце и жара.

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Температура воздуха 3-5 июня будет колебаться в пределах +25 +32 градусов, во время дождей +18 +24 градуса.

В Киеве в начале июня предполагаются периодические локальные дожди и грозы. Температура воздуха в столице будет колебаться от +26 до +29 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, из-за аномальной смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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