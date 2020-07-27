Погода в Украине радикально изменится: появился прогноз на начало августа

Последняя неделя июля в Украине будет погодно неустойчивой и дождливой. При этом начало августа обещают теплым.

В ближайшие три дня на западной и юго-восточной территории страны ожидаются кратковременные дожди. В других регионах обещают сухую погоду, сообщает "ТСН".

Температура воздуха прогреется до +36 на юге, востоке и в центре. Прохладнее будет в западных областях. Однако в последние дни июля прогнозируют радикальную смену погоды.

"Прохладный влажный воздух с северо-запада Европы распространится на всю территорию страны, вызывая дожди и ощутимое снижение температуры. Прежде всего, в западных и северных областях – там 19-24 градуса. На остальной территории – 23-29, и лишь на юге – до 32-х. А первого-второго августа, то есть в выходные, жара спадет и там", – сообщила синоптик Укргидрометцентра Валентина Лащенко.

Тех, кто запланировал отпуск на август, синоптики успокаивают. Ожидается, что температура позволит отдохнуть на украинских курортах. Если и пройдут дожди, то на общей температуре моря это не скажется.

"Лето еще не заканчивается, август – это летний месяц и даже первая половина сентября на юге еще теплая. А вообще август – самый теплый месяц на морском побережье", – отметила Лащенко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптик Владислав Билык рассказал, что июль в Украине прогнозируется жарким и дождливым.