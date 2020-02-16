До +14 и солнечно: синоптики дали "жаркий" прогноз на начало марта в Украине

В начале марта в Украине прогнозируется теплая погода. Показатели средней температуры днем достигнут +11... +14 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз портала Gismeteo. Согласно данным сайта, ночью температура будет также плюсовой.

"Апостроф" пишет, что в начале первого весеннего месяца температура днем будет варьироваться в пределах +3…+6. С 3 по 6 марта воздух значительно прогреется (по данным издания, до +9…+10 градусов).

Прогноз на начало марта в Украине Иллюстрация

С воскресенья, 1 марта, ночью термометры покажут -1…-2, а уже со вторника, 3-го числа, – в пределах +3…+5.

С 7 марта ночные температуры снова поползут вниз и установятся вплоть до 11 марта в пределах -1…-3 градусов.

Осадки, начавшиеся в феврале, продолжатся до 6 марта в большинстве регионов. С 7 марта установится сухая погода, а с 10-го будет еще и солнечно.

Ниже прогноз погоды для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова на ближайший месяц от Gismeteo:

Прогноз погоды по днях Скриншот

Прогноз погоды по днях Скриншот

Прогноз погоды по днях Скриншот

Прогноз погоды по днях Скриншот

Прогноз погоды по днях Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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