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16 февраля • обновлено в 21:58
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До +14 и солнечно: синоптики дали "жаркий" прогноз на начало марта в Украине

1.2т
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В начале марта в Украине прогнозируется теплая погода. Показатели средней температуры днем достигнут +11... +14 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз портала Gismeteo. Согласно данным сайта, ночью температура будет также плюсовой.

"Апостроф" пишет, что в начале первого весеннего месяца температура днем будет варьироваться в пределах +3…+6. С 3 по 6 марта воздух значительно прогреется (по данным издания, до +9…+10 градусов).

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Прогноз на начало марта в Украине

Прогноз на начало марта в Украине

Иллюстрация

С воскресенья, 1 марта, ночью термометры покажут -1…-2, а уже со вторника, 3-го числа, – в пределах +3…+5.

С 7 марта ночные температуры снова поползут вниз и установятся вплоть до 11 марта в пределах -1…-3 градусов.

Осадки, начавшиеся в феврале, продолжатся до 6 марта в большинстве регионов. С 7 марта установится сухая погода, а с 10-го будет еще и солнечно.

Ниже прогноз погоды для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова на ближайший месяц от Gismeteo:

Прогноз погоды по днях

Прогноз погоды по днях

Скриншот

Прогноз погоды по днях

Прогноз погоды по днях

Скриншот

Прогноз погоды по днях

Прогноз погоды по днях

Скриншот

Прогноз погоды по днях

Прогноз погоды по днях

Скриншот

Прогноз погоды по днях

Прогноз погоды по днях

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

  • Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

  • Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Погода в Харькове Погода во Львове Погода в Одессе Погода в Киеве Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода потепление тепло
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