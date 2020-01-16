Придет быстрая весна: появился неожиданный прогноз на зиму в Украине

Зимой украинцев ждет переменчивая погода: резкие перепады температур, несколько всплесков морозов и даже дожди.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач, пишут "Факты".

"Первое полугодие 2020 года будет в меру влажным, второе — очень засушливым. Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди", – рассказал он.

Появился неожиданный прогноз на зиму в Украине tv.ua

Начало третьей десятидневки, по расчетам синоптика, будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественны.

Февраль же, по словам Деркача, удивит ранним приходом весны, однако тепло продержится недолго.

"В начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. Уже к концу первой десятидневки температуры снизятся. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода — будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15° ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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