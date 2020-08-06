Жара уйдет: синоптик предупредила о похолодании в Украине

До конца текущей недели (с 6 по 9 августа) в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах возможны небольшие дожди.

Жара начнет спадать только со следующей недели. Об этом в комментарии "Фактам" сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"По ночам термометры будут показывать 13−19 выше нуля, а на юге – до 22 градусов. Днем ожидается плюс 28−33.

В южных областях может быть 31−36 выше нуля, а на западе и севере Украины в дневное время – 25−30 градусов", – рассказала синоптик.

Она добавила, что на следующей неделе возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

"Из-за того, что с севера придет немного прохладный воздух, жара уйдет, температура упадет на 3−5 градусов", – отметила Голеня.

О погоде в Киеве конца недели читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL публиковал детальный прогноз погоды в Украине на четверг, 6 августа. Во второй половине четверга в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях возможны дожди с грозами.