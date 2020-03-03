Во вторник, 3 марта, в северных, центральных и части западных регионов (Хмельницкой, Львовской и Ривненской областях) ожидается дождь.
Осадки прогнозируют и в Харьковской области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ветер ожидается преимущественно порывистый, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° С тепла, днем 10-15° С, в южных областях до +18° С.
Погода в Украине: резко потеплеет до +18
pravdaurfo.ru
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов.
В Киеве ночью пройдет дождь, а утром и днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° С тепла, днем 12-14° С.
Погода в Украине 3 марта
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее руководитель отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Б. Срезневского Елена Донич рассказала, что с первых дней весны ожидается тепло, которое будет существенно превышать метеорологическую норму.
Народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что в марте Украину накроют холода, пройдут дожди с мокрым снегом. Также местами ударят морозы до -15 градусов. Потепление до +10 якобы ожидается только к концу месяца.
С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.
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