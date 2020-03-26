В четверг, 26 марта, в Украине ожидается сухая, теплая и малооблачная погода. Температурный минимум составит -5 градусов, а максимум +13.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
В северных и центральных областях ночью ожидается −5…−3 °С, днем температура воздуха составит +9…+10°С.
В Украине заметно потеплеет: свежий прогноз погоды
24 канал
В западных регионах Украины температура воздуха ночью составит −4…−3°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +9…+10 °С.
В восточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем столбики термометров покажут +10…+11 °С.
В южных областях страны ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем воздух прогреется до +11…+13 °С.
Погода в Украине 26 марта
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.
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