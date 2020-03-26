Главная Новости
26 марта • обновлено в 07:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине заметно потеплеет: свежий прогноз погоды

702
Читать материал на украинском

В четверг, 26 марта, в Украине ожидается сухая, теплая и малооблачная погода. Температурный минимум составит -5 градусов, а максимум +13.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

В северных и центральных областях ночью ожидается −5…−3 °С, днем температура воздуха составит +9…+10°С.

В Украине заметно потеплеет: свежий прогноз погоды

В Украине заметно потеплеет: свежий прогноз погоды

24 канал

В западных регионах Украины температура воздуха ночью составит −4…−3°С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +9…+10 °С.

В восточной части ночью ожидается до −3…−2 °С, днем столбики термометров покажут +10…+11 °С.

В южных областях страны ночью прогнозируется −1…+3 °С, днем воздух прогреется до +11…+13 °С.

Погода в Украине 26 марта

Погода в Украине 26 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги