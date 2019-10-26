Мороз до -12 и снег: появился детальный прогноз на ноябрь

Народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на ноябрь в Украине, предупредив о морозах и снеге.

Своими расчетами поделился он в комментарии "КП в Украине". Так, по словам Горбаня, начало ноября обещает быть прохладным. Днем ожидается около +5 градусов.

А уже с 4 ноября станет еще более сыро. Температура опустится до +2. Однако затем станет немного теплее. С 6 ноября днем снова будет до +6 градусов. Также возможны осадки в виде дождя.

Погода в Украине: появился прогноз на ноябрь zik.ua

А после 10 числа термометры начнут показывать все меньше и меньше градусов тепла, возможен мокрый снег.

С 14 ноября будет до -7 градусов, а ночью температура может опускаться до -12 градусов.

Последнее тепло порадует украинцев в период с 22 по 27 ноября. Днем будет от 3 до 5 градусов тепла. Примерно с 26 ноября снова стремительно похолодает. Ожидается, что ударят морозы и пойдет снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что начало ноября в Украине будет погожим, а температура воздуха еще продержится выше нуля. В отдельных регионах страны возможны небольшие дожди. Совсем холодно в стране станет лишь в конце ноября.

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