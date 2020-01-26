Тепло и мокро: появился прогноз на начало недели в Украине

В начале недели, 27-29 января, в Украине сохраниться преимущественно теплая погода, однако ожидается дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западной части Украины 27 января ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.
В Киеве – без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.
Погода в Украине: 27-29 января
chitalnya.ru
Погода 27 января
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Во вторник, 28 января, в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье дождь и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве во вторник без осадков.
Погода 28 января
Скриншот
Ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днем 3-5° тепла.
Погода 29 января
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