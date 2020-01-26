Тепло и мокро: появился прогноз на начало недели в Украине

В начале недели, 27-29 января, в Украине сохраниться преимущественно теплая погода, однако ожидается дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западной части Украины 27 января ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве – без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

Погода в Украине: 27-29 января chitalnya.ru

Погода 27 января Скриншот

Во вторник, 28 января, в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье дождь и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве во вторник без осадков.

Погода 28 января Скриншот

Ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днем 3-5° тепла.

Погода 29 января Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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