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26 января • обновлено в 16:21
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Тепло и мокро: появился прогноз на начало недели в Украине

1.3т
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В начале недели, 27-29 января, в Украине сохраниться преимущественно теплая погода, однако ожидается дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В западной части Украины 27 января ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве – без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

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Погода в Украине: 27-29 января

Погода в Украине: 27-29 января

chitalnya.ru

Погода 27 января

Погода 27 января

Скриншот

Во вторник, 28 января, в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье дождь и мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве во вторник без осадков.

Погода 28 января

Погода 28 января

Скриншот

Ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днем 3-5° тепла.

Погода 29 января

Погода 29 января

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов.

  • Прогноз по Украине резко изменили. Синоптики сообщили, что весна придет уже в феврале.

  • По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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