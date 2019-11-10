Третье "бабье лето": появился прогноз на начало недели в Украине

С 11 ноября в Украине ожидается потепление, которое будет чередоваться с дождливой и прохладной погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Украинцев ждет еще одно "бабье лето".

Отмечается, что 10 ноября в Одесской, Херсонской, Николаевской области и в Крыму ожидается до +17… +19 градусов тепла. В Приазовье немного прохладнее – до +17 градусов. В западных, центральных, северных и восточных областях в среднем от +11 до +16 градусов. Ночью – +7 +11 градусов. При этом в западных областях ожидаются дожди, а в остальных регионах – пасмурная погода.

Погода в Украине: появился прогноз на "бабье лето" allnews.com.ua

11 ноября температура воздуха в Украине упадет в среднем на 1-2 градуса. Дожди накроют северные и центральные регионы.

Погода в Украине 11 ноября Скриншот

12 ноября тепло сохранится, но при этом, нигде не ожидаются осадки. В ночное время в западных областях могут быть заморозки – температура воздуха опустится до +3 градусов.

Погода в Украине 12 ноября Скриншот

Самая теплая и солнечная погода – третье "бабье лето" – наступит 13 ноября, когда тепло будет в большинстве регионов Украины. В западных областях ожидается потепление до +14-18 градусов, как и в южных областях. В центральных регионах немного прохладнее - +14-17 градусов. Холоднее всего будет, традиционно, на севере и востоке страны – до +10-17 градусов.

Погода в Украине 13 ноября Скриншот

14 ноября без осадков, лишь в Карпатах и ​​на Закарпатье днем ​​14 ноября небольшой дождь.

Погода в Украине 14 ноября Скриншот

В Киеве также 10 ноября будет облачно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10, днем ​​+12-14.

11 ноября днем ​​ожидается небольшой дождь. Температура ночью будет 6-11 тепла, 12 ноября – 2-7 тепла; днем – 8-13 тепла.

13-14 ноября в столице тоже будет без осадков. Температура 13 ноября ночью +5-10, днем ​​+12-17, 14 ноября ночью 3-8 тепла, днем ​​– 10-15 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным синоптиков, в Украину в ноябре возвращается аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

По расчетам специалистов, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.

В ноябре ожидается средняя температура воздуха от 0 до 8 градусов тепла.

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