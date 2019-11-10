Третье "бабье лето": появился прогноз на начало недели в Украине

С 11 ноября в Украине ожидается потепление, которое будет чередоваться с дождливой и прохладной погодой.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Украинцев ждет еще одно "бабье лето".
Отмечается, что 10 ноября в Одесской, Херсонской, Николаевской области и в Крыму ожидается до +17… +19 градусов тепла. В Приазовье немного прохладнее – до +17 градусов. В западных, центральных, северных и восточных областях в среднем от +11 до +16 градусов. Ночью – +7 +11 градусов. При этом в западных областях ожидаются дожди, а в остальных регионах – пасмурная погода.
Погода в Украине: появился прогноз на "бабье лето"
allnews.com.ua
11 ноября температура воздуха в Украине упадет в среднем на 1-2 градуса. Дожди накроют северные и центральные регионы.
Погода в Украине 11 ноября
Скриншот
12 ноября тепло сохранится, но при этом, нигде не ожидаются осадки. В ночное время в западных областях могут быть заморозки – температура воздуха опустится до +3 градусов.
Погода в Украине 12 ноября
Скриншот
Самая теплая и солнечная погода – третье "бабье лето" – наступит 13 ноября, когда тепло будет в большинстве регионов Украины. В западных областях ожидается потепление до +14-18 градусов, как и в южных областях. В центральных регионах немного прохладнее - +14-17 градусов. Холоднее всего будет, традиционно, на севере и востоке страны – до +10-17 градусов.
Погода в Украине 13 ноября
Скриншот
14 ноября без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем 14 ноября небольшой дождь.
Погода в Украине 14 ноября
Скриншот
В Киеве также 10 ноября будет облачно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10, днем +12-14.
11 ноября днем ожидается небольшой дождь. Температура ночью будет 6-11 тепла, 12 ноября – 2-7 тепла; днем – 8-13 тепла.
13-14 ноября в столице тоже будет без осадков. Температура 13 ноября ночью +5-10, днем +12-17, 14 ноября ночью 3-8 тепла, днем – 10-15 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным синоптиков, в Украину в ноябре возвращается аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.
По расчетам специалистов, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. До конца же ноября будет держаться плюсовая температура за исключением периода с 17 по 23 ноября.
В ноябре ожидается средняя температура воздуха от 0 до 8 градусов тепла.
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