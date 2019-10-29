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29 октября • обновлено в 08:03
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/ Общество

До -5 и снег: названы даты серьезного похолодания в Украине

1.2т Читать материал на украинском

В Украину идет существенное похолодание, в частности, в среду, 30 октября, ночью, ожидаются заморозки до -5°, а на Юге – около нуля.

В грядущие выходные ночная температура будет колебаться от -1° до -6°. Северо-запад и север более прохладные, на Юге 1-2° ниже нуля. В Карпатах при этом, по словам синоптиков, возможны осадки в виде снега, передает "ТСН".

Отмечается, что украинцы уже интенсивно готовятся к наступлению холодов. К примеру, водители постепенно меняют колеса на зиму.

Заморозки в Украине

Заморозки в Украине

Иллюстрация

В это же время в Одессе еще до сих пор отдыхают туристы. Там температура воздуха до +16°, воды +14°. На воде штиль, а с морвокзала на днях возобновили прогулки катерами.

Медики советуют, что с наступлением холодов нужно позаботиться об укреплении иммунитета и гигиене. Они рекомендуют каждые два-три часа проветривать помещение, заботиться о чистоте рук, следить за режимом сна, хорошо питаться и избегать стрессовых ситуаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину во вторник, 29 октября, идет холодная и местами дождливая погода. Синоптики также предупредили о появлении мокрого снега.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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