Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине и похолодании

В Украине во вторник, 29 сентября, ожидается ухудшение погоды, в большинстве областей пройдут грозовые дожди.

Кроме того, средние показатели температуры воздуха по сравнению с предыдущим днем снизятся. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Осадки не прогнозируются только в нескольких областях: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой, а также в Крыму.

Дожди пройдут в Житомирской, Киевской, Полтавской и Запорожской областях, в остальных регионах осадки сопроводят грозы, причем в южной части дожди будут более сильными.

Наиболее прохладно будет на Западе, +15...+18 днем. На Закарпатье, в Житомирской и Винницкой областях +17...+19. На юге +22...+24 (в Крыму +25...+27), в других украинских регионах +18...+21 градус.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киевской области дождь, днем +19...+21 градус.

Погода в Киеве и области. meteo.gov.ua

Прогноз на 5 дней. meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что второй месяц осени-2020 в Украине не станет исключением и продемонстрирует близкую к средним многолетним значениям температуру. Но не исключены и погодные сюрпризы.