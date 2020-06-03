Погода в Украине на Троицу: синоптик предупредила о рекорде

В воскресенье, 7 июня, когда православные христиане отмечают праздник Троицы, в Украине будет по-настоящему летняя погода.

Более того, как отметила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в этот день на территории нашего государства будет едва ли не теплее всего среди европейских стран.

Погода на Троицу "Контракты"

"Вам для любования – карта прогноза температуры воздуха на Троицу, на 7 июня. Украина – одна из самых теплых в Европе. Лето все же не передумало", – написала она.

Погода в Украине на Троицу Facebook Натальи Диденко

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