Погода в Украине на Спаса: Диденко рассказала, ждать ли дождей

На западе Украины на Спаса, 19 августа, ожидаются грозы, сильный ветер, прохладная погода. А вот на остальной территории страны буди сухо и жарко.

Об этом написала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, температура воздуха в этот день будет достигать +27...+32 градуса, впрочем, в западных областях ожидается только +21...+25 (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"На Спаса над западной частью Украины расположится локальный циклончик Ingrid и спровоцирует там грозовые дожди, при грозах возможное шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду. Ветер южный, небольшой или умеренный", – пояснила Диденко.

Погодная карта Facebook/Наталья Диденко

Она отметила, что в Киеве на Спаса будет солнечно сухо и жарко, ожидается около +30 градусов. Небольшое похолодание и периодические дожди вероятны в столице уже 21-го августа.

"Предварительный прогноз на День Независимости Украины: в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, +27...+32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22...+27 градусов", – добавила Диденко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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