До +8 и дожди: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Украине

После праздника Маковея 14 августа погода в Украине ожидается сложной на протяжении всей недели, до 17-18 августа.

На Правобережье температура резко снизится на 5-10 градусов (ночью местами только +8), а на юге и востоке сохранится жара до +33 градусов, сообщил в эфире ObozTV синоптик Украинского гидрометеоцентра Владислав Билык.

"До 18 августа ночные температуры на Правобережье будут +10… +15, на западе даже +8… +13 градусов. И дневные температуры +20… +25", – отметил Билык.

"Если говорить о Киеве, то сегодня (14 августа. – Ред.) жара – последний день. Завтра уже будет немного лучше", – уточнил он.

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни на территории Украины будет разнообразная погода.

В западных областях ожидаются сильные дожди, местами град, шквалистые порывы ветра до 25-28 м/с. А на юге и востоке сохранится сухая погода, с дневными температурами +30… +33 градуса.

"До 17 августа в западных областях, а 16 августа местами и в северных областях, дожди с грозами. Потом эти дожди пойдут на восток. На востоке 17-18 августа местами кратковременный дождь, гроза", – рассказал Билык.

"А на следующей неделе – улучшение погодных условий и можно планировать какой-то отдых", – заверил он.

Дожди с грозами пройдут с запада Украины на восток mynoise.net

OBOZREVATEL напоминает, что 14 августа православные христиане отмечают праздник Маковея, известный также как Медовый Спас. По народным приметам, с наступлением Спаса лето подступает в концу и приближается осень. С главными запретами дня, поверьями и традициями можно ознакомиться в нашем материале.

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