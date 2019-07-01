Погода в Украине на июль 2019: появился аномальный прогноз

В июле 2019 года украинцев ждет жаркая погода. Причем, уровень градуса в этом году опять побьет рекорды.

Как сообщает Укргидрометцентр, средняя месячная температура предполагается 20-24,5° тепла, в горных районах 16-17 °, что на 1,1-2,5° выше средних многолетних значений.

"Месячное количество осадков ожидается 40-105 мм, в Карпатском регионе 108-195мм, что в пределах средних многолетних значений", – сказано в сообщении.

Погода в июле в Украине Иллюстративное фото

Также предоставлена краткая климатическая характеристика июля:

"Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39,7°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41°, в горных районах 24-30°. Абсолютный минимум температуры 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла. Среднее месячное количество осадков 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой 103-184 мм, на юге страны местами 29-47 мм".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в июле в Украину после небольшого похолодания придет настоящая летняя жара, которую разбавят грозовые дожди.

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