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9 декабря • обновлено в 01:06
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Идут южные ветра: синоптик предупредила об аномальном потеплении в Украине

2.2т
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В понедельник, 9 декабря, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода.

Такой прогноз сделала в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. По ее расчетам, только в западных областях возможен дождь из-за близости атмосферного Западного фронта.

"Этот атмосферний фронт связан с мощной циклоничнистю, которая организует неблагоприятные погодные условия в странах Скандинавии и в большинстве стран Западной Европы. Там сильные осадки, штормовой ветер, а в Швеции и Норвегии уже до 15 градусов мороза", – пояснила она.

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Синоптик предупредила о внезапном потеплении

Синоптик предупредила о внезапном потеплении

Facebook Натальи Диденко

По словам Диденко, юго-западные ветры будут продолжать поставлять в Украину теплый воздух. "В большинстве областей ожидается +2 +7 градусов, на юге и западе – 4-10 градусов тепла", – поделилась она.

В Киеве, по данным Диденко, понедельник будет сухим, с юго-западным ветром. Ночью – около нуля, днем – ​​4-6 градусов тепла.

Погода в Украине: синоптик предупредила о потеплении

Погода в Украине: синоптик предупредила о потеплении

mignews.com.ua

Диденко также рассказала, к чему готовиться участникам саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря во Франции: "В Париже ожидается сложная погода периодический дождь, сильный штормовой ветер. Но температура воздуха практически украинская, достаточно комфортная, +8 +9 градусов".

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух заявила, что зима в Украине может сократиться на целый месяц из-за чрезвычайно быстрых темпов потепления.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Santi Amonito
Santi Amonito
"Интересно", кого в этот раз еб*нет венком по сусалу в "номандИ"?....
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Petrov Valery
Petrov Valery
Даже в Мoскве плюсовая. Опять Газпром будет считать убытки. Однозначно, перемога.
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