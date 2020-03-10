В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода, в некоторых регионах будут заморозки и мокрый снег.

При этом в южных областях прогнозируют до 22 градусов тепла, о чем свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Во вторник, 10 марта, местами в южных, центральных и восточных областях, а 11 марта на большей части территории Украины небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Погода в Украине 10 марта Скриншот

Погода в Украине 11 марта Скриншот

Температура ночью 1-7° тепла, в западных областях от 3° тепла до 2° мороза. Днем +8...+14, в южной и восточной части Украины – до +17.

В Киеве 10 марта осадки не ожидаются. Днем 11 марта прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью +3...+5, днем +10...+12.

Появился прогноз погоды до конца недели в Украине

12-14 марта в южных, восточных, центральных областях будет сухо. Местами небольшой дождь, 15-16 марта в западных и северных областях местами с мокрым снегом.

Погода в Украине 12 марта Скриншот

Погода в Украине 13 марта Скриншот

Температура 12-13 марта ночью +3...+9 тепла, днем +11...+17, на юге местами +20...+22.

В течение 14-16 марта ожидается снижение температуры ночью до 0 градусов, в западных и северных областях местами до -1...-3, днем до +6...+12, на юге – до +9...+15.

Погода в Украине 14 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к последующей серьезной засухе.

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