Появился свежий прогноз погоды: в Украине обещают грозы и сильную жару

Дарья Дурова Общество 23:48, 8.06.2020

Погода в Украине во вторник, 9 июня, ожидается солнечной и жаркой в большинстве регионов, однако на западе пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра. Так, в западных областях температура днем ожидается на уровне +24...+27, ночью +12...+16 градусов.

Днем во Львовской области будет прохладнее – от +23 до +25 градусов.

Иллюстрация
pexels.com

В остальных регионах страны сухо, небольшая облачность. Днем ожидается +29...+32 градуса, ночью +15...+18.

В Одесской области воздух прогреется немного ниже +26...+28 днем и +14...+16 ночью.

Скриншот

В Киеве небольшая облачность, без осадков.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, май в 2020 году в Киеве оказался самым холодным за весь XXI век, заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Лето-2020 в Украине будет адски жарким и засушливым. Подробный прогноз от народного синоптика

Украинскую ракетную программу блокирует "рука Кремля": СМИ нашли факты

Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера

Духов день 2020: как отмечать и что нельзя делать после Троицы

Коронавирусом в Украине заразились больше 27 тысяч: статистика на 8 июня