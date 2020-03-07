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8 марта • обновлено в 00:44
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Погода в Украине 8 марта: синоптики обещают дожди и летнюю жару

1.5т
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На территории Украины 8 марта, ожидается существенное потепление. Даже в Карпатах температура поднимется до нуля градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, средняя температура воздуха в центре и на юге страны в течение дня составит +12...+19 градусов. А вот на севере и западе Украины воздух не прогреется выше 12 градусов.

Погода в Украине 8 марта

Погода в Украине 8 марта

facebook.com/tala.didenko

В Киеве, по прогнозу синоптика, 8 марта будет влажным, температура воздуха будет колебаться в районе +8...+9 градусов. Возможен дождь, который придет из западных областей.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, весной Украину может завалить снегом. Проблема в том, что теплая и бесснежная зима может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы.

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Автор
Игорь Никитин
Место
Украина
Тег
погода
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