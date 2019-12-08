Будет еще теплее: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В воскресенье, 8 декабря, на всей на территории Украины сохранится теплая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. При этом в западных областях страны могут пройти несильные дожди.

В Киеве в воскресенье также ожидается сухая и теплая погода. Возможен слабый юго-западный ветер. Температура воздуха весь день будет колебаться в районе 4-6 градусов тепла, а вечером упадет до +1 градуса.

Прогноз погоды на 8 декабря Укргидрометцентр

В остальных городах Украины установится следующая температура:

Ужгород – +2...+4;

Львов – +4...+6;

Ивано–Франковск – +4...+6;

Тернополь – +4...+6;

Черновцы – +4...+6;

Хмельницкий – +2...+4;

Луцк – +4...+6;

Ровно – +4...+6;

Житомир – +3...+5;

Винница – +3...+5;

Одесса – +6...+8;

Николаев – +5...+7;

Херсон – +5...+7;

Симферополь – +6...+8;

Кропивницкий – +4...+6;

Черкассы – +3...+5;

Чернигов – +2...+4;

Сумы – +2...+4;

Полтава – +2...+4;

Днепр – +3...+5;

Запорожье – +5...+7;

Донецк – +2...+4;

Луганск – +2...+4;

Харьков – +2...+4;

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении всех выходных 7-8 декабря снега в Украине ждать не стоит.

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