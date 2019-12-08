Главная Новости
8 декабря • обновлено в 05:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Будет еще теплее: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

394
Читать материал на украинском

В воскресенье, 8 декабря, на всей на территории Украины сохранится теплая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. При этом в западных областях страны могут пройти несильные дожди.

Будет еще теплее: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В Киеве в воскресенье также ожидается сухая и теплая погода. Возможен слабый юго-западный ветер. Температура воздуха весь день будет колебаться в районе 4-6 градусов тепла, а вечером упадет до +1 градуса.

Новости
Погода на Новый год: прогноз народного синоптика
Прогноз погоды на 8 декабря

Прогноз погоды на 8 декабря

Укргидрометцентр

В остальных городах Украины установится следующая температура:

  • Ужгород – +2...+4;

  • Львов – +4...+6;

  • Ивано–Франковск – +4...+6;

  • Тернополь – +4...+6;

  • Черновцы – +4...+6;

  • Хмельницкий – +2...+4;

  • Луцк – +4...+6;

  • Ровно – +4...+6;

  • Житомир – +3...+5;

  • Винница – +3...+5;

  • Одесса – +6...+8;

  • Николаев – +5...+7;

  • Херсон – +5...+7;

  • Симферополь – +6...+8;

  • Кропивницкий – +4...+6;

  • Черкассы – +3...+5;

  • Чернигов – +2...+4;

  • Сумы – +2...+4;

  • Полтава – +2...+4;

  • Днепр – +3...+5;

  • Запорожье – +5...+7;

  • Донецк – +2...+4;

  • Луганск – +2...+4;

  • Харьков – +2...+4;

Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении всех выходных 7-8 декабря снега в Украине ждать не стоит.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги