Будет еще теплее: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В воскресенье, 8 декабря, на всей на территории Украины сохранится теплая и безоблачная погода, а средняя температура воздуха поднимется до +6 градусов.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра. При этом в западных областях страны могут пройти несильные дожди.
В Киеве в воскресенье также ожидается сухая и теплая погода. Возможен слабый юго-западный ветер. Температура воздуха весь день будет колебаться в районе 4-6 градусов тепла, а вечером упадет до +1 градуса.
Прогноз погоды на 8 декабря
Укргидрометцентр
В остальных городах Украины установится следующая температура:
Ужгород – +2...+4;
Львов – +4...+6;
Ивано–Франковск – +4...+6;
Тернополь – +4...+6;
Черновцы – +4...+6;
Хмельницкий – +2...+4;
Луцк – +4...+6;
Ровно – +4...+6;
Житомир – +3...+5;
Винница – +3...+5;
Одесса – +6...+8;
Николаев – +5...+7;
Херсон – +5...+7;
Симферополь – +6...+8;
Кропивницкий – +4...+6;
Черкассы – +3...+5;
Чернигов – +2...+4;
Сумы – +2...+4;
Полтава – +2...+4;
Днепр – +3...+5;
Запорожье – +5...+7;
Донецк – +2...+4;
Луганск – +2...+4;
Харьков – +2...+4;
Как сообщал OBOZREVATEL, на протяжении всех выходных 7-8 декабря снега в Украине ждать не стоит.
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