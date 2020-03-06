В Украине в субботу, 7 марта, часть регионов на западе и севере страны накроют дожди, а на остальных территориях ожидается сухая солнечная погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Максимальная температура воздуха составит +15, а минимальная +3.

Все западные регионы, Киевская и Черниговская области окажутся в плену осадков. Днем будет +9...+13.

В центральной части Украины будет облачно с прояснениями, температура – до +14.

На востоке будет теплее всего. Воздух прогреется до +15 и периодически будет появляться солнце.

Тепло будет и на юге. Немного ниже температура опустится на Одесщине – до +11...+13.

Погода в Украине 7 марта inshe.tv

На западе холоднее всего будет в Закарпатской области. Температура ночью опуститься до +3, днем ожидается +9.

В Тернопольской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской и Черновицкой областях ожидается до +11 и дожди.

Осадки ждут также Киевскую и Черниговскую область. В Сумах до +12 и сухо.

Погода в Украине 7 марта Скриншот

В центральной части (Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области) прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров покажут до +14.

Восточные регионы порадует солнце и 15 градусов тепла. Осадков не будет.

В Николаевской и Херсонской области также до +15. На Одесщине холоднее – до +13, без осадков.

В Киеве 7 марта будет дождливо. Воздух прогреется до +11...+13.

Погода в Киеве 7 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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