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6 марта • обновлено в 12:14
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Синоптики дали прогноз погоды на завтра: идут дожди

1.3т
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В Украине в субботу, 7 марта, часть регионов на западе и севере страны накроют дожди, а на остальных территориях ожидается сухая солнечная погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Максимальная температура воздуха составит +15, а минимальная +3.

  • Все западные регионы, Киевская и Черниговская области окажутся в плену осадков. Днем будет +9...+13.

  • В центральной части Украины будет облачно с прояснениями, температура до +14.

  • На востоке будет теплее всего. Воздух прогреется до +15 и периодически будет появляться солнце.

  • Тепло будет и на юге. Немного ниже температура опустится на Одесщине до +11...+13.

Погода в Украине 7 марта

Погода в Украине 7 марта

inshe.tv

На западе холоднее всего будет в Закарпатской области. Температура ночью опуститься до +3, днем ожидается +9.

В Тернопольской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской и Черновицкой областях ожидается до +11 и дожди.

Осадки ждут также Киевскую и Черниговскую область. В Сумах до +12 и сухо.

Погода в Украине 7 марта

Погода в Украине 7 марта

Скриншот

В центральной части (Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская области) прогнозируют переменную облачность. Столбики термометров покажут до +14.

Восточные регионы порадует солнце и 15 градусов тепла. Осадков не будет.

В Николаевской и Херсонской области также до +15. На Одесщине холоднее – до +13, без осадков.

В Киеве 7 марта будет дождливо. Воздух прогреется до +11...+13.

Погода в Киеве 7 марта

Погода в Киеве 7 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

  • С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

  • Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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