В Украине в четверг, 5 марта, погода в разных регионах будет существенно отличаться – в то время, как на востоке и юге температура поднимется до +18, на западе будут дожди, даже со снегом в Карпатах.

Причиной тому станет холодный и влажный воздух, который принесет из центральной Европы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью +1...+6, днем +4...+9. В Карпатах ночью значительный, а днем умеренный снег, температура ночью и днем 0...-5.

В Украину придут дожди со снегом news.1777.ru

На остальной территории будет без осадков, лишь днем в Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях небольшой дождь; ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; температура ночью +3...+8, днем +10...+15, в некоторых восточных областях до +18.

Погода в Украине 5 марта Скриншот

В Киеве 5 марта без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +13...+16.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в период с 3 по 7 марта в Украине наступит существенное потепление.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 5 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +14,8 градуса в 1998 году, самая низкая ночью на отметке -23,4 градуса в 1889 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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