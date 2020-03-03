В среду, 4 марта, в Украине ожидается преимущественно солнечная теплая погода, однако западные регионы накроют дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Почти на всей территории страны столбики термометров будут выше 12 градусов тепла, а в некоторых областях температура и вовсе поднимется до 19 градусов.

В части западных регионов Украины – Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Волынская области – прогнозируют осадки. Больше всего достанется Ужгороду.

Ривненскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую область порадует солнечная и сухая погода.

В центральных, южных, северных и восточных областях ожидается настоящая весна – температура +15...+19.

В Киеве будет тепло и сухо.

Погода в Украине 4 марта: появился теплый прогноз Вести

Так, ночью на западе Украины воздух прогреется максимум до 10 градусов. Днем ситуация существенно не изменится, будет до +12 градусов.

В центральных регионах будет теплее всего: +19 ждут в Черкассах и Кропивницком. Немного западнее – в Виннице – будет аналогичная температура.

Погода в Украине 4 марта

В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях холоднее – максимум +17. Похожий прогноз сделали и по восточным областям. +17 ждут и на Полтавщине.

На юге – в Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +18. Немного холоднее (+14) будет на Одесщине.

В Киеве 4 марта температура поднимется до +14. Ожидается преимущественно солнечная погода.

Погода в Киеве 4 марта

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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