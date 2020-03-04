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4 марта • обновлено в 06:44
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Появился свежий прогноз погоды по Украине

4.6т
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В среду, 4 февраля, в Украине ожидается сухая весенняя погода, столбики термометров поднимутся в отдельных регионах до +19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность.

На севере Украины без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

Погода в Украине 4 марта

Погода в Украине 4 марта

Народна правда

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+19 градусов.

В восточных областях ожидается солнечная погода, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юг Украины также придет переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

Погода в Украине 4 марта

Погода в Украине 4 марта

Скриншот

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Киеве солнечно, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

Погода в Украине 4 марта

Погода в Украине 4 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

  • С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

  • Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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