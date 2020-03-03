В большинстве регионов Украины в среду, 4 марта, будет очень тепло, однако в некоторых областях пойдут дожди и даже мокрый снег.
Днем температура воздуха достигнет 13-17 градусов тепла, на юге еще теплее – 20-22, сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook (чтобы посмотреть все карты, проскролльте новость до конца).
Карта температуры воздуха
facebook.com/ukrgmc.official
"Такое потепление обусловлено мощной адвекцией тепла (поступлением теплых воздушных масс) с юга", – пояснили синоптики.
В тоже время на крайнем западе будет куда холоднее. Атмосферные фронты принесут в эту часть страны дожди, в Карпатах с мокрым снегом.
Карта температуры воздуха
facebook.com/ukrgmc.official
Карта температуры воздуха
facebook.com/ukrgmc.official
Прогноз погоды на 4 марта
meteo.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.
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