В большинстве регионов Украины в среду, 4 марта, будет очень тепло, однако в некоторых областях пойдут дожди и даже мокрый снег.

Днем температура воздуха достигнет 13-17 градусов тепла, на юге еще теплее – 20-22, сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook (чтобы посмотреть все карты, проскролльте новость до конца).

Карта температуры воздуха facebook.com/ukrgmc.official

"Такое потепление обусловлено мощной адвекцией тепла (поступлением теплых воздушных масс) с юга", – пояснили синоптики.

В тоже время на крайнем западе будет куда холоднее. Атмосферные фронты принесут в эту часть страны дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

Карта температуры воздуха facebook.com/ukrgmc.official

Карта температуры воздуха facebook.com/ukrgmc.official

Прогноз погоды на 4 марта meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.

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