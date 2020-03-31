В Украине снова похолодает: где ждать снега и заморозков

Во вторник, 31 марта, в Украине ожидается переменчивая погода – часть регионов накроют дожди, в Закарпатье и вовсе со снегом, в других областях же будет солнечно с прояснениями.

Такой прогноз появился на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях ночью будет -4...-5°. Днем температура воздуха поднимется до +5°. На Закарпатье ожидает снег, в других областях – сухо и солнечно.

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В центре страны – в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – по прогнозам синоптиков, будет дождливо и до +3° днем.

Погода в Украине 31 марта Скриншот

В северных регионах Украины ожидается -4° и переменная облачность.

На востоке будет самая теплая погода – до +9°. Ночью столбики термометров покажут минимум +1°.

Юг Украины – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области – ждет дождливая погода и +9° днем. Ночью температура опуститься до +3°.

В Киеве 31 марта будет до +3° днем и переменная облачность. Осадков в столице не прогнозируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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