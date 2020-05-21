Погода в Украине 22 мая: синоптик предупредила о резком похолодании

Глеб Иванов Общество 16:50, 21.05.2020

Погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет холодной с умеренными дождями, вероятны даже заморозки в ночное время.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко. Температура ожидается +10..+15 градусов, ночью – +2..+8 градусов. На западе и в центре вероятные заморозки в ночное время.

Ветер будет с севера, некомфортный, порывистый. Дожди наиболее вероятны у северо-восточной части Украины. На юге и Закарпатье – солнце. На остальной территории локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве в пятницу будет холодно, днем не выше +10 ..+13 градусов. Возможны небольшие дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух предупредила, что погода в Украине летом 2020 ожидается меняющейся – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но возможны и периоды прохлады.

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