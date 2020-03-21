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21 марта • обновлено в 08:05
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В Украину идет похолодание: где испортится погода

4.2т
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В субботу, 21 марта, в Украине сильно похолодает и погода будет дождливой и ветряной.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В среднем температура по стране составит от 3 до 13 градусов тепла днем, а ночью – от 1 до 6 градусов с отметкой плюс.

Все регионы накроют дожди. Без осадков обойдется только в Донецкой и Харьковской областях.

В Украину идет похолодание: где испортится погода

В Украину идет похолодание: где испортится погода

forpostsevastopol.ru

На западе ожидается сильный дождь с мокрым снегом и температурный максимум +6.

Теплее всего будет в Херсонской области – там прогнозируют +13. В остальных южных областях до +11. На севере и в центре – дожди и до +10.

В Киеве 21 марта ожидается сильный дождь, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха составит от 3 до 7 градусов, ночью – от 3 до 5.

Погода в Украине 21 марта

Погода в Украине 21 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач дал свежий прогноз погоды до конца марта в Украине.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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