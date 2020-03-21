В субботу, 21 марта, в Украине сильно похолодает и погода будет дождливой и ветряной.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В среднем температура по стране составит от 3 до 13 градусов тепла днем, а ночью – от 1 до 6 градусов с отметкой плюс.
Все регионы накроют дожди. Без осадков обойдется только в Донецкой и Харьковской областях.
В Украину идет похолодание: где испортится погода
forpostsevastopol.ru
На западе ожидается сильный дождь с мокрым снегом и температурный максимум +6.
Теплее всего будет в Херсонской области – там прогнозируют +13. В остальных южных областях до +11. На севере и в центре – дожди и до +10.
В Киеве 21 марта ожидается сильный дождь, возможен мокрый снег. Днем температура воздуха составит от 3 до 7 градусов, ночью – от 3 до 5.
Погода в Украине 21 марта
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач дал свежий прогноз погоды до конца марта в Украине.
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