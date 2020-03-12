В четверг, 12 марта, в большинстве областей Украины вопреки предыдущим прогнозам ожидается теплая и преимущественно сухая погода.

Дожди пройдут только в западных регионах. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Воздух станет теплее в среднем на четыре градуса. Даже во Львовской, Закарпатской, Волынской и Ивано-Франковской областях, где ожидаются осадки, воздух прогреется до +18.

Погода в Украине 12 марта Скриншот

До +17 будет также на юге и в центральной части Украины. На востоке и севере холоднее – до +14.

В Украине 12 марта потеплеет

В Киеве 12 марта воздух прогреется до +12...+14. Осадков не ожидается.

Погода в Киеве 12 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее синоптик Наталья Диденко заверила, что из-за циклона Gizela, который свирепствует на севере Европы, 12 марта в некоторых регионах Украины ожидается дождливая и ветреная погода.

По ее словам, в четверг в Украине пройдут дожди – в восточной части и местами на западе.

Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич заверил, что аномальное весеннее тепло пойдет на спад, уже 15 марта опустившись до привычной для этой даты температуры.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал