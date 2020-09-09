В Украину вернется тепло: появился прогноз погоды на 10 сентября

Погода в Украине в четверг, 10 сентября, будет теплой, осадков не прогнозируется.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Во всех областях страны ожидается переменная облачность.

Самой низкой температура будет на западе – ночью +10...+12, днем +21...+25. На юге ночью +12...+15 (в Одесской области +14...+16), днем +26...+29 (в Крыму +24...+26).

На остальной территории в среднем +10...+13 ночью, +24...+28 градусов.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве и области сухо. Днем воздух прогреется до +25...+27, ночью +11...+13 градусов.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз на 5 дней. meteo.gov.ua

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